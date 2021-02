Daimler wil truck- en busdivisie op eigen benen zetten

STUTTGART (ANP) - De Duitse automaker Daimler wil zijn truck- en busdivisie op eigen benen zetten. Het onderdeel dat wereldwijd meer dan 35 locaties en 100.000 werknemers telt, heeft zeven merken in zijn portfolio, waaronder Mercedes-Benz-trucks, Sestra, Western Start en Freightliner Trucks.

De leiding van Daimler besloot woensdag de spin-off in gang te zetten nadat de toezichthoudende raad van Daimler akkoord was gegaan. De truck- en busdivisie krijgen een eigen management en een autonoom bestuur. Wel wil Daimler invloed houden in de raad van commissarissen van de op te richten entiteit.

Aan het einde van het derde kwartaal van dit jaar stemmen aandeelhouders van Daimler nog over het voornemen. Voor het einde van het jaar moet niet alleen de afsplitsing van de truck- en busdivisie zijn afgerond. Ook moet het bedrijf dan een eigen notering aan de beurs van Frankfurt hebben. Met het op eigen benen zetten van het onderdeel volgt Daimler het voorbeeld van Volkswagen, dat truck- en busdochter Traton, met merken als Scania en MAN, eerder al op eigen benen zette.