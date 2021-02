Crisisjaar 2020 was 'slechtste ooit' voor passagiersluchtvaart

GENÈVE (ANP) - Crisisjaar 2020 was het slechtste jaar ooit in de passagiersluchtvaart. Dat concludeert de internationale luchtvaartbranchevereniging IATA. Wereldwijd lag de vraag naar internationale vliegtickets 75 procent onder het niveau van een jaar eerder. De inkomsten per gevlogen kilometer per stoeltje zakten met twee derde in. Volgens de IATA was er sprake van de sterkste daling ooit gemeten.

Verder is de pijn volgens IATA nog niet helemaal geleden, aangezien de boekingen sinds december ver achter bleven. Dat komt vooral door de aangescherpte maatregelen die werden genomen om verspreiding van het coronavirus in te dammen.

In Europa zagen maatschappijen een daling van het aantal passagiers van bijna driekwart, waarbij de capaciteit met twee derde werd teruggeschroefd. Vliegtuigen zaten in doorsnee voor 67 procent vol. In december stapten in de regio 82 procent minder reizigers aan boord van een vliegtuig.

Catastrofe

IATA-topman Alexandre de Juniac bestempelt 2020 als een catastrofe voor de luchtvaart. "Het herstel dat zich tijdens het zomerseizoen op het noordelijk halfrond voordeed, stagneerde in de herfst en de situatie verslechterde dramatisch tijdens de eindejaarsvakantie", laat hij weten. Tegen het slot van het jaar werden strengere reisbeperkingen ingesteld in verband met nieuwe uitbraken en nieuwe coronavarianten.

Volgens De Juniac hebben de nieuwe varianten en de aangescherpte maatregelen eerder optimisme over vaccins teniet gedaan. De huidige restricties zijn de strengste in de voorbije twaalf maanden. Daarbij worden reizigers volgens hem om de haverklap geconfronteerd met nieuwe ongecoördineerde maatregelen.

Samenwerken aan normen

De IATA-baas drong er andermaal op aan bij regeringen om meer samen te werken aan normen voor vaccinatie, tests en validering. Verder wees hij erop dat overheidssteun noodzakelijk blijft om luchtvaartbedrijven levensvatbaar te houden.

De Juniac waarschuwde al dat het herstel waarschijnlijk trager loopt dan verwacht. De eerder uitgesproken verwachting van de helft van het aantal passagiers van 2019 dit jaar wordt mogelijk niet gehaald wordt. Zelfs die "bescheiden verwachting" kan door de strengere maatregelen een uitdaging worden, aldus de Fransman.

De hoeveelheid vervoerde luchtvracht daalde met 10,6 procent. Dat was sterker dan de daling van al het vrachtvervoer, omdat veel luchtvracht normaal gesproken mee gaat in het ruim van passagiersvliegtuigen. Die vlogen aanzienlijk minder.