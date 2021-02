Hoekstra ziet nu meer nadelen dan voordelen aan zelfstandig KLM

quote:

4finance schreef op 3 februari 2021 12:22:





Holding Air France is eigenaar van KLM. Dat vergeten vele............... Laat de Fransen hun "eigen" toko's overeind houden. KLM is gewoon destijds verkocht.....





Je vergeet even dat de Nederlandse overheid een flinke hoeveelheid aandelen van Air France heeft? Ooit gekocht rond 15 EUR per aandeel.





Dus... Een soort Reddit gokkers, maar dan bij de overheid met jouw en mijn belastinggeld.





2 zaken

de aandelen AirFrance /KLM voor 750 miljoen ongeveer zijn gekocht met het geld van de ING boete

via de staatsdeelneming ABNAMRO bank.

-kosten komen in dividend weer terug bij Financien



Met andermans geld gokken is altijd makkelijk. Hoekstra moet gewoon nu 34% kopen, is zijn gemiddelde aankoopprijs een stuk lager.



Dan via de vrienden van Hoekstra nog 1% kopen, totaal heeft men dan boven de 50%.