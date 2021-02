Hoekstra ziet nu meer nadelen dan voordelen aan zelfstandig KLM

DEN HAAG (ANP) - Een zelfstandige toekomst voor KLM is nu niet in het belang van de onderneming of van Nederland. Dat zegt minister Wopke Hoekstra (Financiën), die deze optie mede op aandringen van de Tweede Kamer heeft onderzocht. "Zo'n route kent op dit moment echt meer nadelen dan voordelen", aldus de bewindsman.

KLM en zusterbedrijf Air France zitten door de coronapandemie in zeer zwaar weer. Zowel de Nederlandse als de Franse overheid is het bedrijf met miljarden aan noodkredieten te hulp geschoten. De verwachting is dat op termijn nog meer steun nodig is. Hoekstra zegt daarbij "zeer nauw" samen op te trekken met zijn Franse collega Bruno Le Maire.

Maar binnen Air France-KLM rommelde het ook voor de coronacrisis al. De Franse top mikt op verdere centralisatie, terwijl KLM zelfstandig wil kunnen blijven beslissen over bijvoorbeeld de eigen kas en het netwerk aan bestemmingen. Niet voor niets kocht Hoekstra twee jaar geleden een aanzienlijk belang in de onderneming. Het kabinet wil er daarmee voor zorgen dat de Nederlandse belangen beter worden beschermd.

De Tweede Kamer stemde vorig jaar in meerderheid voor een motie van PVV-Kamerlid Tony van Dijck die het kabinet opriep alle opties te verkennen, ook het losweken van KLM uit de luchtvaartgroep. Hoekstra zegt daaraan gehoor te hebben gegeven, en geen enkele weg "voor de eeuwigheid" te willen afsluiten. "Maar wij denken niet dat het, in het vaarwater waarin we nu zitten, verstandig is voor de onderneming of voor Nederland."