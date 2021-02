Blokker-baas: winkelstraat blijft ook met afhaaloptie wankelen

AMSTERDAM (ANP) - Ook met de mogelijkheid voor klanten om bij gesloten winkels artikelen te bestellen en op te halen, is de winkelstraat nog niet uit de gevarenzone. De oplopende schade als gevolg van de strengere lockdown is alleen door volledige opening te stoppen. Dat is door de beperkte steun vooral voor grotere winkelketens een probleem, zegt topman Michiel Witteveen van Mirage Retail, het moederbedrijf van de ketens Blokker, Big Bazar, BCC en Intertoys.

"Het is absoluut niet genoeg. Hiermee ga je de enorme omzetverliezen en vaste lasten echt niet dekken. Overigens zijn er aan bestellen en ophalen allemaal regels verbonden, je moet een heel logboek bijhouden. Dit plan is opgesteld door mensen die nooit in een winkel hebben gestaan", zegt Witteveen als reactie op de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte van dinsdag.

Het kabinet maakte bekend dat niet-essentiële winkels, die sinds half december gesloten zijn, binnenkort bestellingen mogen aannemen van klanten. Die kunnen de artikelen dan zelf afhalen op een afgesproken tijdstip. Witteveen vindt een groot manco dat klanten winkels niet in kunnen. Dat betekent dat ze geen spontane aankopen doen van producten die ze al winkelend aantreffen. Toch is zijn bedrijf druk in de weer om snel een systeem op te zetten voor het zogeheten click & collect. Hoe dit bij Blokker, Intertoys en de andere ketens precies in zijn werk zal gaan, is nog niet duidelijk.

Banenverlies

"Ik vind het belangrijk dat click & collect geen doekje voor het bloeden moet zijn. De detailhandel moet weer open kunnen, want er wordt nu ongelofelijke schade aangericht bij grootwinkelbedrijven", zegt Witteveen, die erop wijst dat Nederland in Europa een van de weinige landen is die de winkels volledig dicht houden. "Het is heel jammer dat niet geluisterd wordt naar het bedrijfsleven, maar alleen naar virologen. Als ik zo’n meneer Rutte hoor, is het enige wat ik hoor angst en dat is de slechtste raadgever."

De ketens van Mirage Retail hebben in totaal rond de 10.000 werknemers. Op vragen over de werkgelegenheid bij zijn eigen ketens, kon Witteveen niet ingaan. Maar gekeken naar de detailhandel als geheel, vreest hij groot banenverlies. "De toekomst is absoluut onzeker voor grote winkelketens. 60 procent van de winkelstraat bestaat uit ketens, en daar werken 175.000 mensen, dus dan hebben we het over enorme schade."

Huur

Supermarkten, die als essentieel geachte winkels wel open mogen blijven, zien hun omzet ondertussen hard stijgen. Het concern achter Albert Heijn, Ahold, kan volgens Witteveen wel wat meer solidariteit tonen met de getroffen winkels. "Wij huren twintig panden van Ahold, en Ahold wil ons geen huurkorting geven. Ik vind dat op z'n zachtst gezegd erg slecht, Ahold laat zich hier nu niet van zijn beste kant zien."

Albert Heijn, dat de panden verhuurt, laat weten in gesprek te zijn met verschillende huurders om samen aan oplossingen te werken. Ook met Mirage Retail lopen gesprekken daarover, meldt een woordvoerster.