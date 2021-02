Inflatie eurozone schiet omhoog

Iedereen leest natuurlijk over Eurostat heen = Eurostat is the statistical office of the European Union.



Kortom, dit zijn de eerste officiele berichten vanuit EU/ECB dat er aan de renteknop gedraaid gaat worden. Iedereen weet dat de inflatie komende tijd omhoog gaat, enige middel om dit enigzins tegen te gaan is draaien aan de renteknop. Mijn verwachting is dat tweede helft 2021 ECB gaat melden; "we zien de economie in EU sterke groei vertonen (obv 2020...) en de inflatie stijgen, daarom zullen we de rente verhogen"



Op zich een mooi moment om dit in te zetten, hopelijk kan iedereen zn schulden blijven betalen (de particuliere huiskoper & landen zoals Italie en Spanje).