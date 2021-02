Frankrijk ziet Europese overname Carrefour mogelijk wel zitten

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Frankrijk zou een overname van supermarktketen Carrefour door een Europese partij niet op voorhand afwijzen. Daar heeft het land minder bezwaar tegen dan tegen een overname door een niet-Europees bedrijf, heeft onderminister voor EU-zaken Clément Beaune tegen de Franse televisiezender LCI gezegd.

Onlangs liet Frankrijk nog weten dat het Canadese Couche-Tard niet op goedkeuring hoefde te rekenen voor een bod op Carrefour. Parijs wees daarbij op de voedselzekerheid voor de Franse bevolking waar Carrefour een essentieel onderdeel van zou zijn. Couche-Tard en Carrefour braken daarna de overnamegesprekken af.

Zo hard zou Frankrijk er niet ingaan als een Europees bedrijf interesse zou tonen in Carrefour. "We hebben een ander beoordelingsproces voor Europese bedrijven", gaf Beaune aan. "Onze prioriteit is nationale en Europese soevereiniteit."

Overigens zou een bod tijdens de pandemie wel moeilijker liggen dan in normale tijden. Volgens Beaune is Carrefour van strategisch belang voor Frankrijk en wordt dat tijdens de coronacrisis versterkt. "Er is nu geen bod op Carrefour, maar op dit moment zou dat sowieso geen goede optie zijn."