Kamernet overgenomen door branchegenoot HousingAnywhere

ROTTERDAM (ANP) - Verhuurwebsite Kamernet wordt overgenomen door branchegenoot HousingAnywhere. De merknaam Kamernet blijft bestaan en de website wordt onderdeel van het verhuurplatform van het Rotterdamse bedrijf. HousingAnywhere wil het overnamebedrag niet bekendmaken, maar volgens een woordvoerster gaat het om een gedeelte van de pas opgehaalde financiering van 24 miljoen euro.

Voor de meer dan 20 werknemers van Kamernet wordt al een plek gezocht. "HousingAnywhere is een snelgroeiende organisatie en in bijna elk team zijn mensen nodig", zegt topman Djordy Seelmann. Verhuurders op Kamernet krijgen straks toegang tot de grotere internationale doelgroep van HousingAnywhere. Zo wordt het volgens het verhuurplatform makkelijker om vrijkomende kamers te vullen.

Voor HousingAnywhere is het de vierde overname in een jaar tijd. Het bedrijf heeft de ambitie om dit jaar het grootste verhuurplatform van Europa te worden en blijft zoeken naar overnamekandidaten. In januari nam HousingAnywhere nog de Italiaanse website Stanzazoo over.

Kamernet, populair bij studenten, is opgericht in 1999 en helpt naar eigen zeggen jaarlijks 4,4 miljoen gebruikers bij het vinden van nieuwe woonruimte. HousingAnywhere heeft zo'n 10 miljoen gebruikers per jaar in ruim zestig landen. Er werken meer dan 120 mensen.