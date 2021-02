GSK en CureVac werken aan vaccin tegen meer varianten coronavirus

LONDEN (ANP) - De farmaceuten GlaxoSmithKline (GSK) en CureVac gaan samenwerken aan een nieuw vaccin tegen het coronavirus. Ze mikken daarbij op één vaccin dat tegen meerdere opkomende varianten van het longvirus beschermt. De twee bedrijven investeren zo'n 150 miljoen euro in het project.

Nieuwe varianten van het coronavirus, zoals de Britse en Zuid-Afrikaanse mutaties, dreigen zich veel sneller te verspreiden. Demissionair minister-president Mark Rutte waarschuwde in zijn persconferentie dinsdag nog dat nieuwe varianten tot een nieuwe besmettingsgolf kunnen leiden.

Volgens GSK en CureVac zijn snelle stappen nodig om de pandemie "een stap voor te blijven". Hun samenwerkingsproject bouwt voort op het kandidaat-vaccin van het Duitse CureVac dat nu nog wordt onderzocht. Dit vaccin werkt met dezelfde nieuwe techniek als de in de Europese Unie goedgekeurde vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna, mRNA genaamd.

Werking

Via deze vaccins wordt synthetisch materiaal met dezelfde genetische code als de eiwitten van de kenmerkende uitsteeksels van het coronavaccin geïnjecteerd. Bepaalde cellen in het lichaam maken daardoor dezelfde eiwitten aan. Als reactie daarop maken mensen die zijn gevaccineerd ook antilichamen tegen het coronavirus aan.

GSK gaat het kleinere CureVac ook helpen met de productie van dit al ontwikkelde vaccin. De Britse farmaceut zal in 2021 tot maximaal 100 miljoen doses voor CureVac produceren.

Zelf werkt GSK ook aan een vaccin tegen het coronavaccin, in samenwerking met Sanofi. In december meldden de twee bedrijven een tegenvaller. De werking van het vaccin bij oudere patiënten was minder goed dan gehoopt en dat zorgt voor vertraging bij het ontwikkelingsprogramma. Het vaccin zal daardoor pas eind 2021 beschikbaar komen en dat is later dan gedacht.