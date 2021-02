Siemens heeft profijt van sterk herstel China

MÜNCHEN (ANP/BLOOMBERG) - Siemens heeft het afgelopen kwartaal betere resultaten geboekt en dat heeft het technologieconcern onder meer te danken aan de vraag uit China. Dat land herstelde snel van de coronapandemie en lijkt het virus onder controle te hebben. Maar ook op de Duitse thuismarkt groeiden de opbrengsten flink.

Siemens lijkt de coronacrisis beter te doorstaan dan veel van zijn klanten en concurrenten in bijvoorbeeld de autosector of de industrie. Het bedrijf was goed in staat om fabrieken te laten draaien tijdens de crisis. Anders dan bijvoorbeeld het Amerikaanse General Electric (GE) is Siemens veel minder afhankelijk van luchtvaartklanten die getroffen zijn door de ineenstorting van de vraag naar reizen.

De vergelijkbare omzet, de opbrengsten uit activiteiten die een jaar eerder ook al bestonden, steeg in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar met 7 procent naar ruim 14 miljard euro. De winst bedroeg bijna 1,5 miljard euro, 38 procent meer dan een jaar terug. Siemens rekent voor heel het boekjaar op een winst van 5,5 miljard euro, van 4,2 miljard euro vorig jaar.

De positieve vooruitzichten zijn een mooi afscheidscadeau voor vertrekkend topman Joe Kaeser. Hij wordt later op de dag opgevolgd door Roland Busch. Kaeser had zeven jaar de leiding bij Siemens.