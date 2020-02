Directeur Europese divisie IMF vertrekt

Gepubliceerd op | Views: 366 | Onderwerpen: Europa, IMF

WASHINGTON (AFN) - Directeur Poul Thomsen van de Europese divisie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat met pensioen. Volgens het IMF vertrekt de Deen eind juli bij het fonds.

Thomsen kwam in 2014 aan het hoofd te staan van de Europese afdeling van het IMF. Hij was onder meer betrokken bij de programma's van het IMF om eurolanden die in grote financiële problemen kwamen door de financiële en economische crisis te ondersteunen.

IMF-directeur Kristalina Georgieva bestempelde Thomsen als een stoere en principiële onderhandelaar. Hij had volgens haar altijd oog voor de langetermijnbelangen van de mensen van de lidstaten die door het IMF worden bediend. Wie Thomsen opvolgt is nog niet bekend.