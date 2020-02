'Location Technology stuwt jaaromzet TomTom'

Gepubliceerd op | Views: 1.018

AMSTERDAM (AFN) - TomTom heeft vorig jaar zijn opbrengsten opgekrikt dankzij goede gang van zaken bij zijn grootste divisie Location Technology. Dat valt op te maken uit een consensus van analisten die het bedrijf volgen, die TomTom op zijn website heeft geplaatst. TomTom zag zich onlangs juist gedwongen de verwachtingen voor die technologiedivisie te temperen.

De omzet over 2019 van TomTom kwam waarschijnlijk uit op 702 miljoen euro. Dat betekent een toename van 2 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De groei kan de navigatiedienstverlener volledig toeschrijven aan Location Technology, waar zakelijke dienstverlening en de navigatieproducten voor de auto-industrie onder vallen. De opbrengsten gingen daar met bijna 15 procent op jaarbasis omhoog tot 426 miljoen euro. Daarmee voldoet de onderneming ook zijn eigen prognose voor dat onderdeel.

Location Technology, is na de verkoop van de Telematics-tak de belangrijkste tak van TomTom. Het onderdeel stelt bedrijven onder meer in staat om zelfrijdende auto's te ontwikkelen. Op dat vlak liggen de grootste ambities van TomTom. Ook de leveringen van kaarten en informatie over verkeersdrukte, snelheidscamera's en het weer behoren tot die divisie. Onlangs kondigde het concern kaarten te leveren aan auto's van producenten Fiat Chrysler en Subaru.

Consumententak

Bij de consumententak, die onder meer navigatiekastjes maakt, wordt wederom een omzetdaling voorspeld. TomTom zet waarschijnlijk 276 miljoen euro in de boeken voor het afgelopen jaar. Dat is zo'n 40 miljoen euro minder dan een jaar eerder.

Marktvorsers voorzien verder een nettoverlies voor TomTom van 186 miljoen euro. Vorig jaar stond daar nog een winst van 45 miljoen euro tegenover. TomTom had onder meer te maken met een afschrijving op de restwaarde van van de kaartendatabase, die naar verwachting minder lang bruikbaar blijft dan eerder gedacht. Ook werd meer uitgegeven aan ontwikkelingskosten, onder meer om de groei van de technologietak aan te jagen.

Het bestuur van TomTom lijkt vragen over een eventuele overname voor de kiezen te krijgen bij de toelichting op de resultaten. De koers van de navigatiedienstverlener profiteerde de afgelopen tijd van speculatie dat een deal in de maak is.