RELX-dochter neemt Amerikaanse Emailage over

LONDEN (AFN) - LexisNexis, dochteronderneming van RELX, neemt de Amerikaanse dienstverlener Emailage over. Dat bedrijf biedt onder meer risicomanagement-diensten aan en oplossingen om fraude te voorkomen. De transactie moet nog goedkeuring krijgen van relevante toezichthouders en wordt naar verwachting dit kwartaal afgerond.

Emailage is in 2012 opgericht. De onderneming richt zich op bedrijven die internetfraude willen bestrijden. Emailage verzamelt informatie over klanten en zet die om in risico-scores. LexisNexis en Emailage werkten al in het verleden samen.

Financiële details van de deal zijn niet naar buiten gebracht.