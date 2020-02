'Gesprekken tussen Euronext en BME op laag pitje'

Gepubliceerd op | Views: 360 | Onderwerpen: Euronext

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het lijkt er niet op dat beursuitbater Euronext op korte termijn zijn Spaanse branchegenoot BME over zal nemen. Nieuwswebsite Dealreporter meldt op basis van bronnen dat gesprekken tussen de partijen momenteel op een laag pitje staan. Sinds eind vorig jaar zou er nauwelijks contact tussen beide zijn geweest.

Euronext is onder meer het bedrijf achter de beurs in Amsterdam. Topman Stéphane Boujnah heeft meermaals bevestigd dat hij zijn Spaanse branchegenoot in het vizier houdt, maar ook dat er nog geen beslissing is genomen.

Kort nadat Euronext vorig jaar zijn interesse in BME etaleerde, bracht beursuitbater SIX Swiss Exchange een bod uit op de Spaanse partij. Die waardeerde BME op bijna 3 miljard euro. De Zwitsers krijgen naar verwachting in april groen licht van de autoriteiten voor de deal. De overname zou volgens Dealreporter in mei kunnen worden afgerond.