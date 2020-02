Gepubliceerd op | Views: 1.468 | Onderwerpen: Verenigde Staten

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse industrie vertoont weer groei. Volgens onderzoeksbureau ISM, dat maandelijks de bedrijvigheid van de Amerikaanse industrie meet, werd in januari de negatieve spiraal van de voorbije maanden doorbroken. Sinds de zomer van 2019 was aanhoudend sprake van krimp.

De inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie ging naar een stand van 50,9 van 47,2 een maand eerder. Economen voorspelden in doorsnee een niveau van 48,5 voor de index, die bij een stand hoger dan 50 wijst op groei en daaronder op krimp.

De Britse marktonderzoeker Markit publiceerde zijn eigen definitieve index voor de Amerikaanse industrie. Die noteerde voor januari een stand van 51,9.

Handelsakkoord

Marktkenners van ING wijzen op het positieve effect van het onlangs afgesloten akkoord tussen China en de VS. Het vergelijk tussen de landen, zorgde voor enige zekerheid als het gaat om het niet verder instellen op ophogen van importtarieven op de korte termijn. Bedrijven lijken daarmee plannen die op de plank lagen in daden om te zetten, aldus de kenners.

ING waakt voor teveel optimisme en wijst daarbij op de economische impact van het nieuwe coronavirus. Die kwestie zal de komende maanden een rol spelen in de toeleveringsketens en drukt mogelijk de wereldwijde vraag. Hoe meer het virus zich verspreid, hoe groter de kans dat bedrijven en consumenten voorzichtiger worden, aldus de bank.