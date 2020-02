Gepubliceerd op | Views: 923

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan maandag naar verwachting met winst openen, na de stevige koersdalingen op vrijdag. Net als in Europa houden beleggers op Wall Street de verdere ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus in de gaten. In China werd de beurshandel hervat na een verlengde vakantieperiode en waren zware verliezen op de beurzen te zien.

In Shanghai en Shenzhen kelderden de beurzen rond 8 procent en verdampte meer dan 400 miljard dollar aan beurswaarde. De Chinese centrale bank pompte miljarden in de markt om de koersval te verzachten. Het coronavirus heeft in China inmiddels meer levens gekost dan de SARS-epidemie van zeventien jaar geleden.

Gilead Sciences staat een koerssprong te wachten, na het nieuws dat de biotechnoloog een experimenteel middel tegen ebola gaat inzetten bij testen ter bestrijding van het coronavirus. Het bedrijf heeft daarvoor goedkeuring van de Chinese gezondheidsautoriteiten gekregen. Als het middel effectief blijkt te zijn geeft China voorlopige goedkeuring aan het medicijn.

Apple

Apple noteert een min voorbeurs. De iPhone-maker gaat al zijn winkels en kantoren op het Chinese vasteland sluiten tot komende zondag vanwege zorgen rond het coronavirus. Daarnaast werd bekend dat luchtvaartmaatschappijen Delta Air Lines en American Airlines voorlopig hun vluchten naar China staken. Casinobedrijven Las Vegas Sands, Wynn Resorts en Melco Resorts & Entertainment kunnen reageren op cijfers uit het Chinese gokparadijs Macau. De inkomsten bij de casino's in Macau gingen in januari flink omlaag in verband met het coronavirus.

Boeing staat eveneens in de belangstelling. De vliegtuigmaker heeft zich verzekerd van een lening van in totaal 12 miljard dollar bij meerdere banken. Het geld is nodig om de problemen met de 737 MAX-toestellen te bezweren, nu de productie van het gewraakte toestel is stilgelegd.

Nike

Verder kan sportartikelenproducent Nike bewegen op een adviesverhoging door UBS en een positief rapport van JPMorgan Chase. Telecomconcern Verizon Communications kreeg een adviesverlaging van Credit Suisse, terwijl Goldman Sachs een verkoopadvies plakte op defensiebedrijf Northrop Grumman.

Aan het kwartaalcijferfront is het vrij rustig. Nabeurs opent Google-moederbedrijf Alphabet de boeken, net als het in New York genoteerde Nederlandse chipconcern NXP Semiconductors. Later deze week komen onder meer entertainmentconcern Walt Disney, de autobouwers Ford Motor en General Motors (GM), technologiebedrijf Twitter en farmaceut Merck met resultaten.

Industrie

Op macro-economisch gebied melden marktonderzoekers Markit en ISM cijfers over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie in januari, plus gegevens over de bouwuitgaven in de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex sloot vrijdag 2,1 procent in het rood op 28.256,03 punten. De brede S&P 500 zakte 1,8 procent naar 3225,52 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,6 procent tot 9150,94 punten.