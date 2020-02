Boskalis en Wetlands International gaan nauwer samenwerken

Gepubliceerd op | Views: 486

PAPENDRECHT (AFN) - Boskalis gaat zich samen met Wetlands International inzetten voor het versterken en herstellen van waterrijke en moerasachtige gebieden aan de kust. Niet alleen dragen deze wetlandgebieden bij aan de kustbescherming en ondersteunen ze de visserij, maar ze behoren volgens het beursgenoteerde bedrijf ook tot de grootste opslagplaatsen van CO2 ter wereld.

Over de samenwerkingsovereenkomst zijn geen financiële details naar buiten gebracht. De organisaties gaan zich in eerste instantie richten op het ontwikkelen van expertise en kennis op het gebied van zogeheten ‘blue carbon’ ecosystemen. Blue carbon verwijst hier naar de CO2 die wereldwijd wordt opgeslagen door kustecosystemen, met name mangrovebossen, zeegrasvelden en kwelders.

Wetlands International is een internationale organisatie die zich richt op het beschermen en herstellen van zogeheten wetlands. Voor Boskalis is de organisatie geen onbekende. Het Nederlandse baggerconcern werkt al een aantal jaar samen met Wetlands International in een consortium dat zich richt op het ontwikkelen van ‘Building with Nature’-principes ter ondersteuning van op natuurlijke processen gebaseerde waterkeringen, kustherstel, robuuste deltagebieden en duurzame havens. Bij deze principes wordt voorrang gegeven aan het gebruik van natuurlijke processen en materialen.