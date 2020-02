KPN brengt glasvezel naar heel Den Bosch

quote: Itelligence schreef op 3 februari 2020 22:26:

Ja, ja Ziggo. Ga eens in de rest van het land kijken en probeer hun helpdesk eens. Veel succes.

oke, de rest van het land: hoe zit dat dan bij U en waar met internet etc ?Ik zat van 2000-2003 bij KPN , met internet op de telefoonlijn/tikjes . En met 4 lijnen. Wilde van af 2003 af van die 4 lijnen pakket: koste mij veul geld en ellende bij KPN: overgestapt naar Ziggo voor TV. En voor internet naar KPN.(vanaf 2010 via online.nl op koperdraad van KPN.Na verhuizing 2106 alles naar Ziggo (TV + Internet) prima gegaanOok wifi zoemt hier door het huis:)Ook uitbreiding 10-2019 naar meer TV aansluitingen: gratis 1 uur monteur+kabels gehad)PS: er wrodt veul over geroepen : Glasvezel moet je hebbenMaar Ziggo werkt ook met glasvezel tot de centralesÉn in de wijk met de bekende coax kabels