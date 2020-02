Ryanair ziet kansen door coronavirus

Gepubliceerd op | Views: 481 | Onderwerpen: luchtvaart

DUBLIN (AFN/BLOOMBERG) - Luchtvaartmaatschappij Ryanair denkt garen te kunnen spinnen bij de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China. Door de uitbraak van die ziekte, die inmiddels in meerdere Aziatische landen is opgedoken, zouden veel Europeanen af kunnen zien naar verre reizen naar vakantielanden als Thailand. In plaats daarvan zouden ze geneigd zijn dichter bij huis te blijven.

De Ierse budgetvlieger, die alleen maar vluchten in Europa en enkele landen in de buurt uitvoert, verwacht dat trends rond de uitbraak van het SARS-virus in 2003 vergelijkbaar zullen zijn aan nu. Het Ierse bedrijf ziet mogelijkheden een deel van die reizigers binnen te kunnen halen.

Het afgelopen kwartaal vervoerde Ryanair meer passagiers en verdiende het ook meer aan die reizigers. De Ierse prijsvechter heeft echter ook last van de problemen met de Boeing 737 MAX, die al lange tijd aan de grond wordt gehouden. Omdat de levering van de bestelde toestellen van dat type waarschijnlijk later plaatsvindt, worden enkele doelen uitgesteld. Ook neemt Ryanair langer de tijd voor een aandeleninkoopprogramma.

Voller

Het aantal reizigers in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar nam met 6 procent toe tot 35,9 miljoen en mede daardoor zaten de vliegtuigen van het Ierse bedrijf wat voller dan een jaar eerder. De omzet steeg met ruim een vijfde tot 1,9 miljard euro. Dat leverde een winst op van 88 miljoen euro. In 2018 noteerde Ryanair in het derde kwartaal nog een verlies.

De uitgestelde levering van de 737 MAX is er de oorzaak van dat Ryanair pas in het volgende boekjaar kostenbesparingen kan realiseren. Als gevolg van die vertraging stelt Ryanair ook zijn doel om 200 miljoen passagiers per jaar te vervoeren met één à twee jaar uit.