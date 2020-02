Gepubliceerd op | Views: 312 | Onderwerpen: Nederland

ZOETERMEER (AFN) - De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in januari minder sterk gekrompen in vergelijking met december. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi).

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt, kwam uit op een stand van 49,9 tegen 48,3 in december. Een cijfer boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp. De productie kromp minder sterk dan in december, met ook een minder sterke daling van de nieuwe orders.

Volgens Bart Vos, hoogleraar Inkoopmanagement aan de Universiteit van Tilburg, is de krimp bijna verwaarloosbaar te noemen. Het nieuwe decennium had dus slechter kunnen beginnen voor de Nederlandse industrie, aldus Vos. Wel wordt verwacht dat Nederlandse bedrijven last kunnen krijgen van de uitbraak van het coronavirus, door problemen met de aanvoer van onderdelen uit China.