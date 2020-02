AEX opent licht in het groen

Gepubliceerd op | Views: 338

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag licht in het groen geopend. Ook de andere Europese beurzen veerden wat op na de forse verliezen op vrijdag. Alle ogen waren gericht op China, waar de beurshandel na de verlengde vakantieperiode werd hervat en beleggers voor het eerst konden reageren op de ontwikkelingen rond de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent in de plus op 591,30 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 910,06 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 0,5 procent. In Shanghai en Shenzhen kelderden de beursgraadmeters tussentijds rond 8 procent.

Techinvesteerder Prosus voerde de stijgers aan bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 1,3 procent. Bierbrouwer Heineken stond onderaan met een verlies van 0,6 procent. Betaalbedrijf Adyen klom 0,6 procent na het nieuws dat betalingsdienstverlener Worldline zijn eveneens uit Frankrijk afkomstige branchegenoot Ingenico koopt voor 7,8 miljard euro.