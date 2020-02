Gepubliceerd op | Views: 479

AMSTERDAM (AFN) - De handel in het aandeel Just Eat Takeaway begint maandag op de beurs in Londen. Het nieuwe bedrijf is ontstaan uit de fusie van de Nederlandse maaltijdbestelsite Takeaway met de Britse branchegenoot Just Eat. Het beurssymbool is 'JET'.

Vrijdag werd nog bekend dat Takeaway en Just Eat na hun fusie voorlopig nog als twee aparte bedrijven moeten worden geleid. Dat heeft de Britse marktwaakhond CMA beslist. Die verplichting blijft gelden totdat de mededingingsautoriteit haar onderzoek naar de deal heeft afgerond. Onlangs werd al bekend dat de concurrentietoezichthouder van het Verenigd Koninkrijk een onderzoek wil instellen naar de overname. Vervolgens meldden die bedrijven dat hun geplande samenvoeging enige vertraging zou oplopen.

Topman Jitse Groen sprak van het begin van een nieuw tijdperk voor het bedrijf en zei opgewonden te zijn over de mogelijkheden in de toekomst. Hij heeft er vertrouwen in dat de CMA goedkeuring zal geven aan de deal. De beursnotering van Takeaway in Amsterdam wordt geschrapt.