Beurzen China kelderen door virusvrees

Ik blijf me verbazen. Natuurlijk komen veel producten uit China maar zie zitten op schepen en zijn onderweg naar de winkels. En waarom zou alles het putje in gaan? Ik heb een baan en ik merk ook bij collega's geen angst. Laatste jaren is de beurs minder leuk geworden dan "vroeger".

Het is voor mij in ieder geval goed winkelen van het spaargeld wat nu op 0,15% staat in te zetten om mooie stabiele bedrijven bij te kopen. Dus verkoop maar...ik kijk over 10-15 jaar wel of dit mijn blunder van de eeuw was of een goudgerande aankoop. Denk aan SARS/Mexicaanse Griep ;)