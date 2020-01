Wall Street in de rode cijfers

quote: Erny schreef op 3 jan 2020 om 19:57:

"Beleggers zullen speuren naar aanwijzingen voor toekomstig beleid."

Beleggers kunnen toch ook gewoon de notulen lezen, of zijn die geheim ?

In de notulen wordt toekomstig beleid altijd cryptisch omschreven. Sinds dat de rente nog maar 1,75% staat en QE4 al aan de gang is, lijkt me dat de FED niet veel conveno gereedschappen over heeft, en dat toekomstig beleid onconventionele gereedschappen vereist, de wereldwijde schuldenberg is zeer groot, Japanse toestanden.