Industrie VS zwakt nog sterker af

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De bedrijvigheid in de industrie van de Verenigde Staten heeft in december opnieuw krimp laten zien en wel in het sterkste tempo sinds juni 2009. Dat meldde onderzoeksbureau ISM.

De inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie van ISM ging naar een stand van 47,2 van 48,1 een maand eerder. Economen voorspelden in doorsnee een niveau van 49,0 voor de index, die bij een stand hoger dan 50 wijst op groei en daaronder op krimp. De index staat nu al vijf maanden op rij onder 50 punten.

Volgens de onderzoekers krompen de orders en nam de productie verder af. De Amerikaanse industrie heeft onder meer te lijden onder de handelsspanningen tussen de VS en China, waardoor investeringen in eigen land worden teruggeschroefd, terwijl er ook tegenwind is van de afzwakkende wereldeconomie. Over heel 2019 lag de gemiddelde stand van de ISM-inkoopmanagersindex op 51,2. Dat is de laagste stand in tien jaar.

De Britse marktonderzoeker Markit kwam donderdag met zijn eigen definitieve inkoopmanagersindex voor de industrie in de VS. Die noteerde voor december een stand van 52,4 wat dus duidt op groei. ISM is de laatste tijd een stuk negatiever over de Amerikaanse industrie dan Markit. Op de financiële markten wordt doorgaans meer gewicht toegekend aan het ISM-cijfer dan aan de graadmeter van Markit.