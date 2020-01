Wall Street lager door onrust Midden-Oosten

Gepubliceerd op | Views: 92

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag behoorlijk lager geopend, na de nieuwe recordstanden een dag eerder. Net als in Europa drukken de spanningen in het Midden-Oosten het sentiment op Wall Street. Bij een Amerikaanse drone-aanval in Irak kwam onder andere de hoge Iraanse generaal Qassem Soleimani om. Iran zwoer wraak. Olie werd als gevolg van de onrust fors duurder.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een min van 0,8 procent op 28.641 punten. De brede S&P 500 zakte 0,8 procent tot 3232 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,9 procent tot 9013 punten.

De aanval was op bevel van president Donald Trump. Soleimani genoot in Iran de status van oorlogsheld door zijn vaak geslaagde acties in Irak en Syrië. En hij gold als de rechterhand van de machtigste man van het land, geestelijk leider Ali Khamenei.

Olie duurder

Olie werd fors duurder en in het kielzog gingen energiebedrijven als Chevron, Apache en Marathon Oil mee omhoog met plussen tot 1,8 procent. Ook oliedienstverleners als Schlumberger, Halliburton en Transocean profiteerden met koerswinsten tot 2,3 procent, net als de defensiebedrijven Lockheed Martin en Northrop Grumman die tot 4,3 procent hoger werden gezet.

Ook techreus Apple (min 0,4 procent) staat in de schijnwerpers. Het aandeel van de iPhone-maker was donderdag bij de slotbel voor het eerst meer dan 300 dollar waard. Tesla maakte bekend dat de in China geproduceerde elektrische auto's goedkoper worden. Het bedrijf wist vorig jaar tevens meer auto's af te leveren dan verwacht. Tesla won 3,8 procent.

Verder gaat de aandacht uit naar de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve die later op de dag komen. Bij de vergadering half december hield de centralebankenkoepel de rente ongewijzigd. De beslissing de niveau's ongemoeid te laten was voor het eerst sinds mei unaniem en werd ook algemeen verwacht op de financiële markten. Beleggers zullen speuren naar aanwijzingen voor toekomstig beleid. Verder zijn er cijfers van marktonderzoeker ISM over de Amerikaanse industrie en gegevens over de Amerikaanse bouwuitgaven.