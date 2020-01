Malaise Britse bouwsector houdt aan

Gepubliceerd op | Views: 299 | Onderwerpen: bouw & infrastructuur, Groot-Britannië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De malaise in de Britse bouwsector houdt aan. In de maand december ging de bedrijvigheid in de sector voor de achtste maand op rij omlaag. Dat concludeert marktonderzoeker IHS Markit op basis van zijn maandelijkse onderzoek onder inkoopmanagers in de bouw. Door de daling in december is sprake van de langste negatieve reeks sinds de financiële crisis, mede door onzekerheden voorafgaand aan de verkiezingen en een ingetogen klantvraag.

De inkoopmanagersindex voor december kwam uit op 44,4, tegenover 45,3 in november. Een stand boven de 50 wijst op groei, daaronder op krimp. Economen gingen er vanuit dat de graadmeter voor economische activiteit in de bouwsector op 45,9 uit zou komen.

De verwachting is dat de situatie in de Britse bouwsector zal verbeteren. Dat komt dat vooral doordat er meer duidelijkheid is over de brexit.