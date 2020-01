Turkse centrale bank onder druk door gestegen inflatie

Gepubliceerd op | Views: 325 | Onderwerpen: inflatie

ANKARA (AFN/BLOOMBERG) - De Turkse inflatie is in december verder opgelopen. Daarmee is de speelruimte voor de Turkse centrale bank om de rente verder te verlagen, aanzienlijk afgenomen. Als dat toch gebeurt, kan de Turkse lira onder druk komen te staan, menen kenners.

De inflatie in december bedroeg 11,8 procent. In november was dat nog 10,6 procent. Nadat die cijfers beken waren geworden daalde de lira 0,3 procent ten opzichte van de dollar.

De Turkse centrale bank heeft sinds juli, nadat president Recep Tayyip Erdogan gouverneur Murat Cetinkay verving door Murat Uysal, de rente met 12 procentpunt verlaagd van 24 procent tot 12 procent. Uysal volgde daarmee oproepen van Erdogan dat de rente te hoog was. De Turkse president meende dat de hoge rente juist de inflatie aanwakkerde.

Economen denken dat de Turkse centrale bank de rente op 16 januari desondanks nogmaals verlaagt. Als de lira echter onder druk komt te staan, zullen de beleidsmakers van de bank later dit jaar de rente toch weer op moeten krikken, denken de kenners.