Commerzbank zet stap met Comdirect-deal

FRANKFURT (AFN) - Commerzbank heeft zijn belang in de Duitse onlinebroker Comdirect vergroot. De tweede bank van Duitsland bereikte overeenstemming met Petrus Advisers om diens aandelen over te nemen. Daardoor heeft Commerzbank nu meer dan 90 procent van de stukken in handen. Genoeg om de volledige overname te voltooien. Dat zal gebeuren via een uitrookprocedure.

Eerder was al bekend dat Commerzbank, dat al 82 procent van de stukken in handen had, Comdirect in zijn geheel wilde inlijven. De bank deed een bod op de resterende aandelen ter waarde van 11,44 euro per aandeel in contanten. Dat is een premie van 25 procent op de slotkoers van 19 september, de dag voordat Commerzbank aangaf Comdirect volledig te willen bezitten.

Comdirect zal worden gefuseerd met Commerzbank om zo de digitalisering van de onderneming verder te stimuleren.