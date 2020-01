'Speculatie rondom FNG klinkt logisch'

Gepubliceerd op | Views: 104

AMSTERDAM (AFN) - De speculatie dat FNG bezig is met een overname van het Belgische kledingmerk e5 klinkt logisch, vinden analisten bij ING. De handel in aandeel FNG is door de Belgische markttoezichthouder FSMA donderdag op stop gezet, in afwachting van een persbericht over de overname. Op oudejaarsdag sprong de koers van FNG met bijna 30 procent omhoog.

Het voornaamste argument voor een eventuele overname is volgens de ING-kenners het nieuws dat een voormalig manager van FNG onlangs de controle over e5 nam. Kort daarna sloot e5 een overeenkomst om gebruik te maken van een FNG-inkoopplatform. Verder staat FNG bekend om zijn onduidelijke communicatie rondom fusies en overnames, merken de analisten op. FNG heeft de overname nog niet bevestigd.

E5 beschikt over 70 winkels en telt 400 medewerkers, aldus ING. Het modebedrijf worstelt volgens hen met de opmars van e-commerce en veranderende gewoontes van consumenten.

ING houdt vast aan zijn koopadvies op FNG met een koersdoel van 30 euro. De handel in aandeel FNG was vrijdag nog steeds opgeschort.