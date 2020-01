Gepubliceerd op | Views: 1.599 | Onderwerpen: goud

AMSTERDAM (ANP) - De oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten door een Amerikaanse drone-aanval in Irak is duidelijk merkbaar op de financiële markten. Beleggers nemen hun toevlucht tot relatief veilige investeringen als goud en zilver.

De goudprijs steeg vrijdag naar zijn hoogste punt in vier maanden tijd. Zilver werd 1,3 procent duurder en ook de Japanse yen, die doorgaans als veilige haven wordt beschouwd, was in trek.

Door de drone-aanval, die door de Amerikaanse president Donald Trump was bevolen, kwam de in Iran erg populaire generaal Qassem Soleimani om het leven. De hoogste leider van Iran, Ayatollah Ali Khamenei, zwoer die aanslag te vergelden.

Als gevolg van de spanningen zaten olieprijzen in de lift. Dat is weer slecht nieuws voor onder meer luchtvaartmaatschappijen die. Sowieso zijn die doorgaans gevoelig voor geopolitieke spanningen. Dit was vrijdag duidelijk te merken op de beurzen in Europa. Luchtvaartondernemingen als Air France-KLM, Lufthansa, easyJet, en British Airways moeder IAG verloren stuk voor stuk aan beurswaarde.