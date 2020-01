Gepubliceerd op | Views: 819

HEMEL HEMPSTEAD (AFN) - Bouwer BAM heeft extra zogenoemde lots toegewezen gekregen van een belangrijk raamwerk in het Verenigd Koninkrijk. BAM zit nu ook in lots 3, 4 en 5, die klussen op kunnen leveren waarmee tientallen miljoenen ponden zijn gemoeid.

Het gaat om het raamwerk van Crown Commercial Services (CCS), een uitvoerend agentschap dat wordt gesponsord door de Britse overheid. BAM zit in totaal nu bij negen lots voor bouwklussen verspreid over Noord-Ierland, Schotland, Engeland en Wales. Het bedrijf heeft tevens een lot op het vlak van luchtvaartinfrastructuur toegewezen gekregen. Over een ander lot waarvoor BAM zich had ingeschreven, is nog geen beslissing genomen.