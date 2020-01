'Shell loopt achter met zijn duurzame doelen'

Duurzame doelen? Intussen fikt Australie onbedoeld af en fikken we bewust de Amazone af.

En moet je eens kijken hoeveel ton zware metalen we met de jaarwisseling in het milieu storten met het wereldwijd afsteken van vuurwerk!



Ik hoop maar dat ze niet teveel CO2 en stikstof in de lucht brengen … tssss.