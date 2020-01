Tesla geeft Chinezen korting voor Model 3

Gepubliceerd op | Views: 1 | Onderwerpen: China

SHANGHAI (AFN/BLOOMBERG) - Tesla heeft de prijs van zijn Model 3-sedan uit zijn nieuwe Chinese fabriek met bijna een tiende verlaagd. Een goedkopere Tesla zou Chinese consumenten beter moeten aanspreken, is de gedachtegang bij de Amerikaanse automaker. Samen met de subsidie van de Chinese overheid, komt de Model 3-sedan qua prijs nu meer in de buurt van elektrische auto's van Chinese makelij als de P7-sedan van Xpeng Motors en de elektrische SUV van NIO.

Nu hangt er in China een prijskaartje van 323.800 yuan aan de auto. Dat is omgerekend een kleine 42.000 euro en daar moet de overheidssubsidie uit Peking dan nog vanaf. Chinese consumenten betalen omgerekend uiteindelijk ruim 38.000 euro. Ter vergelijking: in Nederland ligt de vanafprijs op bijna 49.000 euro.

China is de grootste markt in de wereld voor de elektrische auto's. De Chinese fabriek van Tesla deed onlangs zijn deuren open. Vorige week kregen de medewerkers de eerste Model 3-sedans die van de band rolden. De daadwerkelijke productie voor de Chinese markt begint naar verwachting op 7 januari.