BlackBerry gaat samen met de Chinese zoekmachine Baidu werken aan zelfrijdende auto's. De voormalig smartphonemaker gaat het besturingssysteem leveren voor Apollo, Baidu's software voor zelfrijdende auto's.



Het is de bedoeling dat dit besturingssysteem de basis voor de Apollo-software vormt, schrijft BlackBerry in een persbericht.

Baidu wil ook zijn gerelateerde software laten samenwerken met met QNX, de dashboardsoftware van BlackBerry. Het gaat onder meer om Baidu's routekaarten en zijn slimme spraakassistent DuerOS.

Baidu kondigde vorig jaar aan onder de naam Apollo aan software voor zelfrijdende auto's te ontwikkelen. De Chinese zoekgigant werkt daarvoor onder meer samen met TomTom.



In totaal werkt Baidu samen met zeventig bedrijven, waaronder enkele autofabrikanten en techbedrijven, zoals Microsoft.

Door van Apollo een openbaar platform te maken, wil Baidu de ontwikkeling van zelfrijdende auto's versnellen.