Industrie VS groeit sterker

Zo juist heb ik het iex verhaaltje over de toppers en de floppers gelezen en ja,hoor,arcelor mittal staat opnieuw door de ,,experts,,bij de floppers voor 2018,zal dit nu echt gaan gebeuren als de amerikaanse en ook de europeese industrie stevig groeien en als volgens voorgaand bericht de bouwuitgaven fors omhoog gaan,deze super specialisten zijn het zicht op de werkelijkheid volledig kwijt,zij kijken alleen maar op een kortzichtige manier naar hun cijfertjes,geef mij maar het Dalmbord,de oudijzerprijs,dat zijn mensen van de praktijk,dat bord staat all time high,voorlopig steeg die flopper gisteren 3,6% en zojuist pluste hij weer 2,5%!!

Trouwers bij de beursstorm heb ik vandaag opnieuw de wind stevig mee,alle drie de metalen leggen hun plusgewicht stevig in de schaal en ook mijn digitale vriend heeft er stevig zin in en wat denk je van die leverrancier van het zwarte vloeibare goud,alleen die knakenboer wil niet,opnieuw is lanschot weer niet voor uit te branden,komt dat door mifit??

Ik hoop dat de rally door gaat tot half6,dan draai ik bijna bitcoin winsten,geluk ermee!!!