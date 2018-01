Bedrukte obligatiehandel door ingaan MiFID II

Gepubliceerd op | Views: 1.648

LONDEN (AFN) - De handel in Europese staatsobligaties lag woensdag op een laag volume door het ingaan van het nieuwe pakket Europese regels voor de handel op de financiële markten (MiFID II). Dat schreef zakenkrant Financial Times.

De nieuwe regels moeten de Europese financiële markten efficiënter en transparanter maken en de bescherming van beleggers vergroten. Vanwege de complexiteit van de regels lijken veel handelaren even rustig aan te doen om te wennen aan de nieuwe regelgeving. Volgens FT lag het handelsvolume bij eurozone-obligaties in de ochtenduren bijna een kwart lager dan normaal in de afgelopen dertig dagen, wat sowieso al een vrij rustige periode was vanwege de feestdagen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) had eerder al gewezen op de complexiteit van MiFID II. Daardoor is het volgens de AFM mogelijk dat op 3 januari nog niet aan alle richtlijnen en eisen wordt voldaan.

MiFID II is de Europese opvolger van MiFID I, de richtlijn die sinds eind 2007 gold. De introductie van de nieuwe regels die onder meer ook zorgen voor regulering van de zogenoemde flitshandel, werd een jaar uitgesteld omdat er meer tijd nodig was om bijvoorbeeld de complexe technische infrastructuur op te tuigen.