AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen gingen woensdag overwegend vooruit na de sterke start van het nieuwe beursjaar op Wall Street. Op het Damrak profiteerde Randstad van een adviesverhoging en werd een update van Galapagos goed ontvangen. Verder werd uitgekeken naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent in de plus op 547,52 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 848,27 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,4 procent. Londen bleef onveranderd.

Kabel- en telecomconcern Altice was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen met een winst van 3,7 procent. Uitzender Randstad klom 2,7 procent na een adviesverhoging door Credit Suisse. Telecombedrijf KPN sloot de rij met een min van 1,2 procent.

Galapagos

Galapagos dikte 2,9 procent aan na een update van zijn portfolio op het gebied van taaislijmziekte. Het biotechnologiebedrijf liet daarbij weten een mijlpaalbetaling van 10 miljoen dollar te ontvangen van samenwerkingspartner AbbVie.

AkzoNobel kreeg er 0,8 procent bij. Renier Vree wordt de nieuwe financieel directeur voor de divisie Specialty Chemicals. Vree komt over van ingenieursbureau Arcadis. Akzo maakte eerder al bekend dat het de divisie voor speciale chemie wil afsplitsen. Volgens de verfreus ligt het bedrijf op koers om dat proces in april dit jaar af te ronden. Speciaalchemiebedrijf DSM won 1,3 procent. Topman Feike Sijbesma liet in Het Financieele Dagblad weten weer naar overnames te kijken.

Sligro

In de MidKap won groothandelsbedrijf Sligro 0,5 procent na publicatie van de omzetcijfers. Refresco verloor 0,4 procent. De sap- en frisdrankproducent mag van de Britse mededingingswaakhond niet zonder meer de bottelactiviteiten van zijn Amerikaanse branchegenoot Cott overnemen.

In Londen klom Next 6,6 procent. De Britse kledingverkoper schroefde zijn winstverwachting voor het gehele boekjaar op dankzij sterker dan verwachte kerstverkopen. Ryanair steeg in Dublin 1,6 procent. De Ierse prijsvechter vervoerde afgelopen jaar 129 miljoen passagiers, 10 procent meer dan in 2016.

De euro was 1,2016 dollar waard, tegen 1,2057 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 60,53 dollar. Brentolie klom ook 0,3 procent in prijs, tot 66,77 dollar per vat.