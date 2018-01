'Weinig verrassende testresultaten Galapagos'

Gepubliceerd op | Views: 3.035 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnologiebedrijf Galapagos heeft bemoedigende resultaten behaald in verschillende tests met medicijnen tegen cystic fibrosis (CF). Toch is dat weinig verrassend, menen analisten van KBC Securities. Eerdere updates van het bedrijf wezen al in die richting, schrijven de experts.

Door het beginnen van een Fase 1 test met de nieuwe backup C1 corrector GLPG2851, kreeg Galapagos bovendien een mijlpaalbetaling van 10 miljoen dollar van samenwerkingspartner AbbVie.

KBC houdt vast aan het buy-advies en het koersdoel van 88 euro. Het aandeel Galapagos stond rond 09.20 uur 2,4 procent hoger op 79,74 euro.