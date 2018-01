'Snel besluit Sligro over Emté wenselijk'

Gepubliceerd op | Views: 1.403

AMSTERDAM (AFN) - Het is zaak dat Sligro de markt snel duidelijkheid biedt over de toekomst van supermarktdochter Emté. Dat kan veel extra waarde ontsluiten voor de aandeelhouders, meent analist Alan Vandenberghe van KBC Secutities. De omzetcijfers over 2017 die het groothandelsbedrijf woensdag presenteerde, voldoen volgens hem redelijk aan de verwachtingen.

KBC waakt ervoor harde conclusies te trekken uit het handelsbericht, waar geen informatie in stond over de winstgevendheid. Wel lijken de onderliggende trends volgens Vandenberghe positief. Bij zowel de groothandels- als de supermarktactiviteiten is de groei op vergelijkbare basis sterker dan verwacht.

Sligro deed geen nadere mededelingen over zijn plannen met de supermarkten van Emté. Het bedrijf is sinds de zomer in gesprek met partijen die geïnteresseerd zijn in samenwerking. KBC sluit niet uit dat het alsnog tot een verkoop komt, al geniet dat scenario niet de voorkeur van de directie van Sligro. Onder meer Jumbo blijft geïnteresseerd, bleek eerder deze week.

KBC heeft een accumulate-advies en een koersdoel van 40,50 euro. Het aandeel Sligro stond woensdag na een kwartier handel 0,1 procent in de min op 40,20 euro.