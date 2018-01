'Dubbel gevoel bij vertrek Vree bij Arcadis'

Gepubliceerd op | Views: 1.714

AMSTERDAM (AFN) - Het aanstaande vertrek van financieel directeur Renier Vree bij Arcadis zal voor gemengde gevoelens bij beleggers zorgen. Dat schrijven analisten van KBC Securities in een rapport over het bedrijf. Vree kondigde aan per 1 maart over te zullen stappen naar de divisie Specialty Chemicals van AkzoNobel.

Enerzijds is het volgens KBC jammer dan Vree Arcadis verlaat, nog voordat het ingenieursbureau kan bewijzen dat het bedrijf qua marges aan zijn eigen doelstellingen kan voldoen. Daarvoor wijzen de kenners naar de doelen die Arcadis zichzelf oplegde in de periode 2018-2020. Anderzijds wijzen de KBC-analisten op eerdere ,,verkeerde strategische keuzes" door Arcadis, waar Vree in zijn rol als financieel directeur ook een rol in speelde.

KBC verwacht dat het nieuws evengoed voor een negatieve koersreactie zal zorgen. De bank handhaafde zijn hold-advies met een koersdoel van 13,50 euro. Het aandeel Arcadis noteerde omstreeks 09.15 uur 0,4 procent lager op 18,94 euro.