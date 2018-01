Shell vordert met verkoop lpg-onderdeel

Gepubliceerd op | Views: 1.560

LONDEN (AFN) - Shell heeft vorderingen gemaakt met de verkoop van zijn lpg-activiteiten (autogas) in Hongkong en Macau. Volgens de olie- en gasreus is de eerste fase waarbij de marketingactiviteiten van de hand zijn gedaan nu afgerond. Voor de tweede fase waarbij ook de lpg-faciliteiten naar de nieuwe eigenaar over worden gedaan, zijn nog wettelijke goedkeuringen nodig.

De verkoop van de divisie aan DCC Energy dat ruim 150 miljoen dollar overmaakt aan Shell, werd vorig jaar aangekondigd. De verkoop is onderdeel van de eerder aangekondigde desinvestering van in totaal 30 miljard dollar tussen 2016 en 2018.

Shell was met DCC Energy eerder al overeengekomen dat het merk Shell zichtbaar blijft aan de lpg-pomp in de regio's.