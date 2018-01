'Openingswinst voor AEX'

Gepubliceerd op | Views: 1.874

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse effectenbeurs begint woensdag waarschijnlijk met winst. Ook de andere Europese beurzen lijken hoger te openen na de sterke start van het nieuwe beursjaar op Wall Street. Beleggers kijken onder meer uit naar een groeicijfer van de Amerikaanse industrie en de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve.

Op het Damrak staat Galapagos in de schijnwerpers na een update van zijn portfolio op het gebied van taaislijmziekte. Het biotechnologiebedrijf ontvangt een mijlpaalbetaling van 10 miljoen dollar van samenwerkingspartner AbbVie voor de start van een Fase 1 studie. Ook boekte het bedrijf positieve resultaten met de Flamingo-studie en zijn er drie klinische nieuwe studies gestart.

AkzoNobel liet weten in Renier Vree een nieuwe financieel directeur te hebben gevonden voor zijn divisie Specialty Chemicals. Vree komt over van ingenieursbureau Arcadis waar hij sinds mei 2010 die functie bekleedde. Akzo maakte eerder al bekend dat het de divisie voor speciale chemie wil afsplitsen. Volgens de verfreus ligt het bedrijf op koers om dat proces in april dit jaar af te ronden.

DSM

Speciaalchemiebedrijf DSM kijkt weer naar overnames na ruim twee jaar introspectie. Dat kunnen ,,zowel grote als kleine overnames zijn'', zei topman Feike Sijbesma in het Financieele Dagblad. DSM heeft veel geld in kas, onder meer door de verkoop van een belang in farmaciebedrijf Patheon voor 2 miljard euro.

Sligro kwam met omzetcijfers. Het groothandels- en supermarktconcern wist de omzet in 2017 met 5,6 procent op te voeren tot een kleine 3 miljard euro. Het bedrijf moest het wederom vooral hebben van zijn groothandelstak, hoewel tegen het einde van het jaar ook supermarktdochter Emté een verbetering liet zien.

Europese beurzen

De Europese beurzen begonnen het nieuwe jaar gemengd. De AEX-index eindigde een fractie hoger op 544,79 punten en de MidKap steeg 0,7 procent tot 840,49 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,5 procent.

De aandelenbeurzen in New York begonnen in een opgewekte stemming aan 2018. De Dow-Jonesindex steeg 0,4 procent tot 24.824,01 punten. De brede S&P 500 klom 0,8 procent tot 2695,79 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 1,5 procent tot 7006,90 punten.

De euro was 1,2044 dollar waard, tegen 1,2057 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 60,40 dollar. Brentolie steeg een fractie in prijs en werd verhandeld voor 66,58 dollar per vat.