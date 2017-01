Duitse werkloosheid stabiel op dieptepunt

Gepubliceerd op | Views: 507 | Onderwerpen: Duitsland, werkloosheid

NEURENBERG (AFN) - De werkloosheid in Duitsland is vorige maand opnieuw gestabiliseerd op het historische dieptepunt dat in oktober werd bereikt. Dat blijkt uit cijfers die het Duitse federale arbeidsbureau dinsdag heeft gepubliceerd.

De werkloosheid in de grootste economie van Europa kwam in december voor de derde achtereenvolgende maand uit op 6 procent van de beroepsbevolking. Daarvoor stond het peil maandenlang op 6,1 procent, wat ook al het laagste niveau was sinds de Duitse eenwording in 1990.