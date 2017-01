VNC rondt overname DGB energie af

Gepubliceerd op | Views: 195 | Onderwerpen: energie

ASSEN (AFN) - De Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) heeft de overname van DGB en DGB energie afgerond. Per 2 januari heeft de beursgenoteerde onderneming het volledige belang genomen in DGB Groep. Eerder gingen aandeelhouders van VNC al akkoord. DGB energie is een energieleverancier aan de agrarische sector.

De totale koopsom inclusief Renewables is verlaagd van 10,8 miljoen euro naar krap 8,7 miljoen euro, vanwege een vordering. Het verschil van 2,1 miljoen euro blijf in kas na ,,volstorting" van de obligaties.

Het onderdeel Renewables van DGB wordt in een later stadium overgedragen, tegen betaling van 200.000 euro in converteerbare obligaties met een conversie koers van 3,50 euro per aandeel VNC.