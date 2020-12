Fed: herstel Amerikaanse economie stagneert

WASHINGTON (ANP/AFP) - Het herstel van de Amerikaanse economie van de coronacrisis stagneert. Dat kom onder meer door het toenemende aantal Covid-19-besmettingen. Daardoor zijn ondernemers ook minder optimistisch gestemd over de nabije toekomst. Dat schrijft de Federal Reserve in het zogeheten Beige Book, een rapport dat inzage geeft in de economische activiteit in de VS.

De studie is samengesteld op basis van enquêtes door de twaalf regionale centrale banken in de VS. Volgens de Fed was in vier van de twaalf gebieden nauwelijks sprake van groei. In vier andere regio's was sprake van een dip in economische activiteit.

Voor bedrijven in de meeste regio's zijn de vooruitzichten door de bank genomen nog positief, maar het enthousiasme is minder dan eerst. Dat komt vooral door de aanhoudende zorgen over de coronapandemie en de beperkingen die zijn ingesteld om de verspreiding van het virus in te dammen. Daarnaast hangen vervaldata van werkloosheidsuitkeringen en andere regelingen boven de markt, wat weer zorgt voor onzekerheid.