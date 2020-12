Beurzen Europa in de min, Londen positieve uitschieter

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index in Amsterdam stond woensdagmiddag op verlies. Ook elders in Europa was het sentiment overwegend negatief. Beleggers namen wat gas terug na de koersrally in november en het sterke begin van de maand december. Een minder dan verwacht banenrapport uit de Verenigde Staten drukte het sentiment. Londen was de positieve uitschieter door vaccinhoop.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel op Wall Street 0,4 procent in de min op 609,45 punten. De MidKap zakte 1,1 procent tot 902,48 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,6 procent.

De Londense FTSE-index klom 0,5 procent. De Britse toezichthouder heeft het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer als eerste ter wereld goedgekeurd. Het vaccin moet vanaf volgende week beschikbaar zijn in het Verenigd Koninkrijk. Het Duitse biotechnologiebedrijf BioNTech, dat het vaccin samen met Pfizer heeft ontwikkeld, steeg dik 4 procent in Frankfurt.

De AEX-index werd aangevoerd door betalingsbedrijf Adyen met een winst van 1,6 procent. Ook Heineken stond bij de koplopers, geholpen door een positief analistenrapport. De brouwer kondigde verder aan het merk Amstel ook in China te gaan verkopen. Heineken verwacht dat China binnen drie jaar een van de belangrijkste markten voor het pilsmerk wordt.

Galapagos onderaan

Biotechnologieconcern Galapagos sloot de rij met een verlies van 1,9 procent. Ook Unibail-Rodamco-Westfield (min 1,7 procent) deed een stap terug. Financiële waarden als Aegon en ABN AMRO stonden ook in de onderste regionen.

In de MidKap verloor bodemonderzoeker Fugro een vijfde van zijn beurswaarde. Dit als gevolg van de eerder aangekondigde claimemissie. Baggeraar Boskalis was de sterkste stijger met een winst van 1 procent. Amsterdam Commodities zakte 4,2 procent bij de kleinere bedrijven. De thee-, specerijen- en notenhandelaar heeft iets meer dan 96 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen.

In Londen zette G4S (plus 7,6 procent) de opmars voort. Het Canadese GardaWorld heeft zijn bod op de Britse beveiliger verhoogd nadat een eerder bod was afgewezen. Het aandeel zat een dag eerder ook al in de lift, na geluiden over een mogelijke verhoging van het overnamebod.

De euro was 1,2078 dollar waard, tegenover 1,2036 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 44,60 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 47,71 dollar per vat.