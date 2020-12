Wall Street opent met minnen na records

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine minnen aan de nieuwe sessie begonnen, na de recordstanden van een dag eerder. Andermaal zorgen vaccinperikelen voor reuring. Farmaceut Pfizer en de op Wall Street genoteerde Duitse biotechnoloog BioNTech staan in de belangstelling na het nieuws dat de Britse overheid hun coronavaccin heeft goedgekeurd en volgende week gaat gebruiken.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,6 procent lager op 29.618 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 3646 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,8 procent tot 12.259 punten.

Het aandeel Pfizer won in de openingsminuten 2,7 procent en ook BioNTech (plus 2,9 procent) begon de dag op winst. Farmaceut Moderna (min 7,6 procent) leek voorafgaand aan de sessie mee te liften met het positieve sentiment rond vaccins. Dat bedrijf vroeg maandag goedkeuring aan voor zijn coronavaccin in de EU en de VS. De koers kreeg echter een tik doordat dat branchegenoot Merck bekendmaakte zijn belang in het bedrijf te hebben verkocht.

Verder maakte loonstrookverwerker ADP bekend dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in november beduidend minder sterk is gegroeid dan een maand eerder, onder druk van het stijgende aantal coronabesmettingen en nieuwe lockdowns. De cijfers van ADP lopen vooruit op het maandelijkse banenrapport dat de overheid vrijdag publiceert.

Verder maakte softwareconcern Salesforce bekend chatdienst Slack over te nemen. Slack is vooral onder zakelijke gebruikers populair. De twee bedrijven zijn een overnamebod in contanten en aandelen overeengekomen dat neerkomt op 27,7 miljard dollar. Salesforce verloor dik 10 procent, Slack zakte 3,2 procent.