'Stapje terug op Wall Street na records'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York beginnen woensdag waarschijnlijk met kleine minnen aan de handel. Op dinsdag wisten de brede S&P 500 en de technologiegraadmeter Nasdaq naar nieuwe records te stijgen. Farmaceut Pfizer en de op Wall Street genoteerde Duitse biotechnoloog BioNTech kunnen op belangstelling rekenen door het nieuws dat de Britse overheid hun coronavaccin heeft goedgekeurd en volgende week gaat gebruiken.

Het Verenigd Koninkrijk is het eerste land dat akkoord gaat met het gebruik van het vaccin van Pfizer en BioNTech. De Britse overheid stemde in met een aanbeveling van toezichthouder Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). De verwachting is dat het middel ook in de rest van Europa en in de Verenigde Staten wordt goedgekeurd.

Het aandeel Pfizer lijkt met winst te gaan beginnen, net als BioNTech. Farmaceut Moderna kan enerzijds meeliften met het positieve sentiment rond vaccins, maar de koers kreeg in de voorbeurshandel een tik toen bleek dat branchegenoot Merck zijn belang in het bedrijf had verkocht. Moderna vroeg maandag goedkeuring aan voor zijn coronavaccin in de EU en de VS.

Verder maakte loonstrookverwerker ADP bekend dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in november beduidend minder sterk is gegroeid dan een maand eerder, onder druk van het stijgende aantal coronabesmettingen en nieuwe lockdowns. De groei van 307.000 banen viel ook zwakker uit dan verwacht. De cijfers van ADP lopen vooruit op het maandelijkse banenrapport dat de overheid vrijdag publiceert. Daarin worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen.

Er is ook overnamenieuws. Softwareconcern Salesforce koopt de chatdienst Slack, die vooral onder zakelijke gebruikers populair is. De twee bedrijven zijn een overnamebod in contanten en aandelen overeengekomen dat neerkomt op 27,7 miljard dollar. Een aanzienlijk deel van de aandeelhouders van Slack is al akkoord met de deal.

Later op de dag komt de Federal Reserve nog met zijn Beige Book naar buiten, dat inzage geeft in de staat van de Amerikaanse economie. Fed-president Jerome Powell heeft gezegd dat de situatie rond het economisch herstel van de coronapandemie nog onzeker is, ondanks de vaccins. De koepel van Amerikaanse centrale banken blijft daarom klaarstaan voor verdere stimuleringsmaatregelen als die nodig zijn, aldus Powell.

De Dow-Jonesindex sloot dinsdag 0,6 procent hoger op 29.823,92 punten. De S&P 500 steeg 1,1 procent tot 3662,45 punten en de Nasdaq klom 1,3 procent tot 12.355,11 punten.