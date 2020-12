KPN: verdere uitrol glasvezelnetwerk wordt enorme operatie

DEN HAAG (AFN) - De verdere uitrol van het glasvezelnetwerk in Nederland door telecombedrijf KPN zal de komende jaren een "enorme operatie" worden, met bijvoorbeeld heel veel planning en overleg met aannemers en gemeentes. Dat zei directeur Joost Steltenpool van KPN NetwerkNL in een prestatie over de plannen rond glasvezel die onlangs door het concern naar buiten werden gebracht.

Op dit moment biedt KPN bij een derde van de Nederlandse huishoudens glasvezel aan tot in de meterkast en het doel is om uiteindelijk meer dan 80 procent van glasvezelaansluitingen te voorzien. Daarvoor moet bij ongeveer 4 miljoen huishoudens nog glasvezel worden aangelegd. Vanaf volgend jaar worden jaarlijks circa 500.000 nieuwe lijnen uitgerold. KPN trekt de komende jaren 3,5 miljard euro uit voor die verdere digitalisering, zo werd vorige week aangekondigd. Dat is volgens het bedrijf nodig omdat goede verbindingen extra belangrijk zijn geworden nu door de coronacrisis veel mensen vanuit huis werken.

Volgens Steltenpool wordt drie jaar vooruit gepland om alles in goede banen te leiden, door eerst uitgebreid overleg te voeren met gemeentes en vervolgens aannemers in te schakelen voor de aanlegwerkzaamheden. "De uitvoering is complex en elke stoep moet open." Om overlast voor omwonenden te beperken wil KPN dat de stoep nog dezelfde dag weer wordt gedicht.

Stedelijke gebieden

De focus ligt nu vooral op stedelijke gebieden in de Randstad en Brabant, aldus KPN. Hier moeten nog 3 miljoen huishoudens van een glasvezelverbinding worden voorzien. In landelijke gebieden gaat het om circa 1 miljoen huishoudens, bijvoorbeeld in Groningen, Friesland en Limburg. KPN zegt dat de werkzaamheden in steden in de Randstad vaak complexer zijn, onder meer vanwege verkeersdrukte, maar ook omdat de kleigrond in het westen van het land minder geschikt is voor het aanleggen van kabels. "Dat maakt het ingewikkelder", aldus Steltenpool.

KPN stelt dat Nederland door de coronacrisis in een digitale stroomversnelling zit, met dus een grotere roep om veilig, betrouwbaar en snel internet. Steeds meer apparaten zullen in de toekomst in en om het huis rechtstreeks met internet verbonden zijn, terwijl glasvezel volgens KPN ook een essentiële rol speelt in de ondersteuning van onder meer de zorg en het onderwijs. Het bedrijf zegt zijn netwerk open te blijven houden voor concurrerende aanbieders om telecomdiensten te bieden.